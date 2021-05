SCM steht im Finale

Der SC Magdeburg greift nach dem Europacup. Beim Final Four in Mannheim stehen die Grün-Roten durch ein 30:29 (13:15) gegen Wisla Plock im Endspiel der European League. Der Sieg war allerdings ein hartes Stück Arbeit.

Mannheim - Am Ende zählt nur der Einzug ins Finale. Und den können die Handballer des SC Magdeburg bejubeln - auch wenn es beim 30:29 (13:15) gegen Wisla Plock keine Handball-Gala war. Lange Zeit liefen die Grün-Roten beim Final Four in Mannheim einem Rückstand hinterher und konnten erst Mitte der zweiten Halbzeit die Weichen in Richtung Endspiel stellen. Omar Ingi Magnusson und Michael Damgaard waren mit je sechs Treffern die besten Werfer.

Es ging gut los für den SCM. Weil die Polen den Ball verloren, stürmte Piotr Chrapkowski mit nach vorn und nutzte die Lücke zum 1:0. Auch der Handball schreibt die schönsten Sportgeschichten. Ausgerechnet der Pole in Diensten des SCM wirft gegen seine Landsleute das erste Tor des Abends. Dass hinter dem Tor von Plock auf einem Tisch der Pokal der European League aufgebaut worden war, schien den SCM dann aber eher zu hemmen. Im Angriff hatten die Grün-Roten große Probleme mit der offensiven Abwehr des Gegners. Und im SCM-Tor konnte Jannick Green auch nicht wie erhofft und eigentlich gewohnt helfen.

So drehten die Polen das Spiel und der SCM lag nach sechs Minuten mit 1:3 zurück. Erst nach einer Viertelstunde konnten die Magdeburger durch Michael Damgaard zum 6:6 ausgleichen. Zeljko Musas „Kommt, Jungs“ war zwar bis in den letzten Winkel der SAP-Arena zu hören – aber es wollte einfach nicht laufen. Green verließ nach 20 Minuten frustriert sein Tor. Dafür kam Tobias Thulin. Und beim 8:11 (21.) nahm Trainer Bennet Wiegert die erste Auszeit.

Auch weil Thulin danach zwei Paraden hinlegte, glich der SCM innerhalb von drei Minuten zum 11:11 aus. Das brachte aber immer noch keine Sicherheit. Fast mit der Pausensirene konnte Omar Ingi Magnusson noch auf 13:15 verkürzen.

Die Pause tat den Magdeburgern allerdings ganz gut. Nach dem Seitenwechsel lief es nämlich besser. In der 38. Minute hatte der SCM zum 17:17 ausgeglichen. Obwohl Magnusson sogar einen Siebenmeter und freien Wurf vergab, durfte der SCM in der 42. Minute wieder eine Führung bejubeln. Moritz Preuss traf das zum 20:19. Damgaard und Christian O'Sullivan legten das 22:19 (45.) nach. Der mitgereiste Matthias Musche hätte auf der Tribüne am liebsten einen der als Pappfigur aufgestellten Fan umarmt.

Gewonnen hatte der SCM aber noch lange nicht Gut neun Minuten vor Ende der Partie leuchtete ein 24:24 auf der Anzeigetafel. Doch der SCM ließ sich jetzt nicht mehr verunsichern und behielt die Nerven. Gut fünf Minuten vor Ende stellte O'Sullivan beim 28:25 wieder das Drei-Tore-Polster her. Und das reichte dann am Ende auch ganz knapp.