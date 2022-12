SCM stimmt sich mit Sieg gegen Lemgo auf Bundesliga-Topspiel ein

Magdeburg - Das Meisterrennen in der Handball-Bundesliga bleibt spannend. Im Heimspiel gegen den TBV Lemgo sammelte der SC Magdeburg beim 37:33 (19:16) zwei weitere Punkte. Damit hält der SCM den Anschluss an Tabellenführer Füchse Berlin, bevor es am nächsten Spieltag in der Bundeshauptstadt zum direkten Aufeinandertreffen kommt.