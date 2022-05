SCM-Torwart Green mit Funkstille vor Kiel-Hit

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der European Handball League und dem Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals muss der SC Magdeburg am Sonntag in Kiel (14 Uhr, Sky) die Tabellenspitze in der Bundesliga verteidigen.

Magdeburg - Normalerweise telefonieren Jannick Green und Niklas Landin immer mal miteinander und schicken sich Nachrichten zu. Die beiden Top-Torhüter sind schließlich Landsleute und gehören zum dänischen Nationalteam. Beide sind mit ihren Clubs aber auch Rivalen in der Bundesliga. Und so wie in diesem Jahr musste Landin mit dem THW Kiel den SC Magdeburg mit Green im Kampf um die Meisterschaft noch nie fürchten. Deshalb ruht vor dem Top-Spiel am Sonntag in Kiel (14 Uhr, Sky) auch der Kontakt zwischen den beiden.