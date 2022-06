SCM-Trainer Bennet Wiegert erwartet besseren Start

Unterschiedlicher kann die Ausgangslage vor dem Spiel des SC Magdeburg am Sonnabend in der Handball-Bundesliga beim Bergischen HC nicht sein. Während die Grün-Roten von Sieg zu Sieg eilen, holte der BHC nur einen Punkt aus den vergangenen sieben Partien.

Magdeburg - Während der SC Magdeburg mit 14 Siegen aus 14 Spielen einsam an der Spitze der Handball-Bundesliga thront, wartet der Bergische HC seit Ende Oktober auf einen Erfolg. Nur ein Punkt aus sieben Spielen stehen in der jüngsten Bilanz, zudem folgte am Mittwoch das Aus im DHB-Pokal bei der MT Melsungen (22:28).