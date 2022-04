SCM-Trainer Wiegert muss für Spiel in Melsungen umplanen

Nach fünf Spielen grüßen die Handballer des SC Magdeburg ohne Punktverlust von der Spitze der Bundesliga. Anders ist die Gefühlslage bei der MT Melsungen. Wenn die Grün-Roten am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) zu Gast sind, wird erstmals der neue Coach bei den Hessen an der Seitenlinie stehen.

Lukas Reineke - Magdeburg. Der Start in die Handball-Bundesliga hätte beim SC Magdeburg und der MT Melsungen vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag (19.05 Uhr/ Sky) nicht unterschiedlicher sein können. Während die Elbestädter nach fünf Spielen noch ohne Punktverlust sind und von der Tabellenspitze grüßen, hinkt die MT Melsungen als Elfter den eigenen Erwartungen hinterher. Die bisherige Bilanz: ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Der bisher einzige Saisonerfolg im Heimspiel gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke (23:22) am vergangenen Sonntag kam für Trainer Gudmundur Gudmundsson aber zu spät. Bereits nach dem dritten Spieltag hatte der Verein die Reißleine gezogen und sich von dem Isländer getrennt.