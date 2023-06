Nach der Saison ist vor der Saison. Der Champions-League-Sieg des SC Magdeburg ist noch nicht einmal zehn Tage her, da wurden in Wien bereits die Gruppen für die nächste Spielzeit ausgelost. Unter anderem kommt es für die Grün-Roten zu einem Wiedersehen mit dem FC Barcelona und Telekom Veszprém.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wien/Magdeburg - Derzeit erholen sich die Spieler des SC Magdeburg von der anstrengenden Saison und genießen dabei den Triumph in der Champions League. Am Dienstagmorgen dürften die Profis ihren Urlaub zumindest für ein paar Minuten unterbrochen haben. Schließlich wurden in Wien die Gruppen für die kommende Spielzeit in der Champions League ausgelost.