Die Handballer des SC Magdeburg fiebern dem Sonntag entgegen. Da kommt es in der Getec-Arena zum Topspiel gegen Flensburg. Keeper Nikola Portner will neben wichtiger Paraden auch selbst für Torgefahr sorgen.

Magdeburg - Vom vielen Schulterklopfen nach dem Sieg in Wetzlar (31:15) lässt sich Nikola Portner nicht täuschen. „Das wir so klar gewonnen haben, ist schön und wichtig – aber es geht immer noch besser“, sagt der SCM-Torwart und hat da schon das Bundesliga-Topspiel am Sonntag (15 Uhr, Dyn) in der Getec-Arena gegen Flensburg im Blick. Portner: „Darauf freuen wir uns schon sehr. Da wird ordentlich Stimmung unterm Dach sein.“