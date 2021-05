SCM will die Saison vergolden

Am Sonntagabend (20.30 Uhr, DAZN) stehen die Handballer des SCM nach 14-jähriger Pause wieder in einem Europacup-Finale. Gegen die Füchse Berlin geht es um den Titel in der erstmals ausgespielten European League.

Mannheim – Das Warten hat ein Ende. Nach 14 Jahren stehen die Handballer des SC Magdeburg wieder in einem Europacup-Finale. 2007 hatten die Grün-Roten das letztmals geschafft und damals auch den EHF-Cup gewonnen. Das soll am Sonntagabend (20.30 Uhr, DAZN) gegen die Füchse Berlin beim Final Four der European League in der Mannheimer SAP-Arena wieder gelingen.

Klare Siege in der Bundesliga

Dabei hoffen die Magdeburger auch darauf, dass aller guten Dinge drei sind. Deshalb, weil in der laufenden Saison die bisherigen zwei Spiele in der Bundesliga mit 32:22 in Berlin und 29:24 in der Getec-Arena deutlich gewonnen wurden. Und vor allem deshalb, weil beim Final-Four vor drei Jahren in eigener Halle ein EHF-Cup-Finale gegen die Füchse fest eingeplant war. Aber damals kam im Halbfinale gegen Saint-Raphael aus Frankreich bekanntlich das bittere Aus.

Anspannung gegen Plock war groß

Schon allein deshalb hat das Finale am Sonntagabend einen besonderen Reiz. SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: „Die Füchse haben derzeit einen guten Lauf und gegen die Rhein-Neckar Löwen im Halbfinale auch gut gespielt. Dass wir uns gegen Plock schwer getan haben, ist allerdings kein Maßstab. Plock ist eine richtig gute Mannschaft. Uns trotzdem eine so deutliche Favoritenrolle zuzuschieben, wird dem eigentlich nicht gerecht. Dadurch war aber auch die Anspannung bei uns sehr groß. Doch im Finale geht alles bei null los und die Chancen stehen 50:50.“

100.000 Euro Siegprämie

Um den neuen Pokal und eine Siegprämie von 100.000 Euro mit nach Magdeburg zu nehmen müssen sich in der Spielstatistik gegenüber dem Halbfinale natürlich einige Zahlen ändern. Die Angriffseffektivität lag gegen Plock bei nur 58 Prozent, während die Füchse beim 35:32 gegen die Löwen auf 67 Prozent kamen. Mit nur 8 Torwart-Paraden, sieben durch Tobias Thulin und eine von Jannick Green, dürfte es auch schwer werden, den Pokal zu holen. Und dass Omar Ingi Magnusson für seine sechs Tore zwölf Versuche benötigte, war ungewöhnlich. Um die Torjägerkrone zu holen müsste der Isländer im Finale übrigens noch zehn Tore erzielen.

Erinnerungen an den Pokalsieg 2016

Schmedt erinnert aufgrund des mühevollen Sieges gegen Plock an den DHB-Pokalsieg 2016. „Damals brauchten wir im Halbfinale gegen den Bergischen HC sogar eine Verlängerung. Das hat also nichts zu bedeuten. Und die Mannschaft soll es genießen, in einem Europacup-Finale zu stehen. Wir stehen ja nicht vor einer existenzbedrohenden Situation, sondern es geht darum, unsere internationale Saison zu vergolden und uns damit auch gleich für den Europacup in der nächsten Saison zu qualifizieren.“

Finale ist völlig offen

Dass wollen die Füchse natürlich auch, zumal die Berliner in der Bundesliga viel Kritik einstecken mussten. „Was in der Mannschaft für ein Potenzial steckt, zeigt sie jetzt aber von Spiel zu Spiel immer besser und hat das gegen die Löwen im Halbfinale auch sehr gut gemacht. Nur lassen wir uns davon nicht täuschen. In einem Finale zählt nie, was vorher war und was die Statistiken sagen. Das Spiel gegen den SCM ist völlig offen“, schaut Füchse-Manager Bob Hanning auf den Sonntagabend.