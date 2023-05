Der SC Magdeburg hat das große Ziel im Blick. Mit einem Erfolg am Mittwoch gegen Wisla Plock möchten die Grün-Roten zum ersten Mal in das Final 4 der Champions League einziehen.

SCM will mit Sieg gegen Plock in Final 4 der Champions League

Magdeburg - 60 Minuten trennen den SC Magdeburg vom ersehnten Ziel – dem Final 4 der Champions League. Am 17. und 18. Juni wird in der Kölner Lanxess Arena der Sieger der Königsklasse ermittelt. Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) wollen die Grün-Roten ihr Ticket für das finale Highlight der Saison sichern. Dafür müssen sie das Viertelfinal-Rückspiel gegen Wisla Plock gewinnen.