Die Bundesliga fiebert dem „Super-Samstag“ entgegen. Der Zweite SC Magdeburg ist zu Gast bei Spitzenreiter Flensburg. Zuvor empfängt der Vierte Füchse Berlin den drittplatzierten THW Kiel.

SCM will mit Sieg im Topspiel in Flensburg an die Spitze klettern

Felix Claar (r.) kann mit dem SC Magdeburg mit einem Sieg in Flensburg an die Tabellnespitze klettern. Die Füchse-Spieler Matthes Langhoff (2. v. l.) und Max Darj dürfen sich gegen Kiel keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

Magdeburg - Diesen „Super-Samstag“, wie ihn die Handball-Bundesliga tituliert, haben sich Fans rot im Kalender markiert. Denn die vier Meisterschaftsaspiranten sind am Abend unter sich. Ab 18 Uhr (Dyn und ARD) empfangen die viertplatzierten Füchse Berlin den Dritten THW Kiel. Ab 20 Uhr (Dyn) ist der Zweite SC Magdeburg beim Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt zu Gast.