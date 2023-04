Adam Deines aus dem Magdeburger SES-Boxstall ist trotz des 22. Sieges im 24. Profikampf frustriert. Der Halbschwergewichtler hatte im Januar einen Mega-Kampf gegen Joe Smith in Aussicht. Der wurde aber kurzfristig abgesagt. Bis Ende des Jahres will Deines entscheiden, ob Boxen für ihn noch den großen Sinn macht.

Magdeburg - Als Boxer muss man zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kampf haben. Adam Deines hatte dieses Glück in seiner Karriere bisher nicht so richtig. „Deshalb habe ich schon einige Male darüber nachgedacht, die Handschuhe an den Nagel zu hängen“, verriet der SES-Halbschwergewichtler am Rande des Kampfabends Anfang April in Chemnitz.