SES-Schwergewichtler steigt am 23. Dezember beim Mega-Event in Saudi-Arabien in den Ring. Sein Gegner Arslanbek Makhmudov ist ein absolutes K.o.-Monster und die bisher schwierigste Aufgabe.

Magdeburg/Riad. - Die Boxwelt schaut heute nach Riad. Denn was beim „Day of Reconming“, dem „Tag der Abrechnung“, in Saudi-Arabien auf der Fightcard steht, ist fast schon unglaublich. In allen acht Kämpfen (ab 17 Uhr/DAZN) steigen Top-Leute in den Ring. Ob Schwergewichte wie Antony Joshua oder Deontay Wilder oder Dmitry Bivol im Halbschwergewicht – von der qualitativen Breite her das größte Box-Event aller Zeiten. Und mittendrin ist mit Agit Kabayel auch ein Kämpfer aus dem SES-Boxstall. Der 31-Jährige wird vor rund 26.000 Zuschauern in der Kingdom Arena gegen den in Kanada lebenden Russen Arslanbek Makhmudov um die Interconti-Krone der WBA kämpfen.

Absolute Kämpferelite in Riad im Ring

„Ich bin megastolz, bei diesem spektakulären Event dabei sein zu dürfen. Auf diese Chance habe ich lange gewartet und hingearbeitet. Das wird eine ganz große Herausforderung für mich. Aber die will ich natürlich nutzen“, erklärt Kabayel und saugt auch das ganze Drumherum auf, um sich zusätzlich zu motivieren. Schon, als sich bei der Pressekonferenz in London Mitte November die prominente Kämpferelite zum Gruppenfoto aufstellte, stand er stolz mittendrin. Kabayel: „Es ist für mich eine Ehre, zu dieser Liga zu gehören.“ Gleich sieben schwere Jungs, die heute Abend in den Ring steigen, sind auf der Weltrangliste von „Box-Rec“ unter den Top 20 gelistet. Um einen WM-Titel geht es in den Schwergewichts-Duellen aber nicht.

Seit acht Jahren gehört Kabayel inzwischen zum Magdeburger SES-Boxstall und hat alle 23 Profi-Kämpfe, 15 davon durch K.o., gewonnen. Sein bisher bedeutendster Kampf dürfte der gegen Dereck Chisora gewesen sein, als er 2017 die EM-Krone verteidigte. Nun wartet aber ein noch dickeres Brett. Makhmudov ist zwar erst seit sechs Jahren als Profi unterwegs, hat aber die Erfahrung von rund 200 Amateurkämpfen. Und von seinen bisher 18 Profi-Duellen gewann er 17 vorzeitig.

„Das ist ein Monster. Dessen bin ich mir bewusst. Aber wir bereiten uns schon lange darauf vor und haben auch einen ganz genauen Plan. Ich muss auf jeden Fall intelligent boxen. Und für ihn bin ich ja auch die bisher größte Herausforderung“, gibt sich Kabayel selbstbewusst.

K.o.-Quote spricht für Makhmudov

Während die K.o.-Quote mit 65 zu 94 Prozent, die Größe von 1,92 Meter zu 1,97 Meter und das Gewicht von 108 zu 118 Kilo gegen ihn sprechen, bringt Kabayel aber viel mehr Ringerfahrung mit. Während er schon 115 Runden absolvierte, sind es bei Makhmudov nur 42. Auch deshalb, weil er in vielen Kämpfen kurzen Prozess machte. Auf eine Ringschlacht sollte sich Kabayel deshalb nicht einlassen. Entscheidend wird sein, mit einer guten Beinarbeit ständig in Bewegung zu bleiben. Wenn er sich von Makhmudov stellen lässt, dann kann der seine Puncher-Qualitäten ausspielen. Und das wird hart.

Der 34-Jährige versteht es auch geschickt, mit der linken Faust eine Doppeldeckung auseinander zu drücken und dann seine gefürchtete Rechte einzusetzen. Wenn die sitzt und er sich zurückziehen kann, wackelt er immer mit dem Kopf, als würde er die Nackenmuskulatur ausschütteln wollen. Kabayel benötigt also auch ein gutes Kinn. Und ein Treffer muss nicht gleich das Kampfende sein. Im letzten Duell gegen Agron Smakici war Kabayel auch am Boden und hat sich wieder gefangen. „Das war aber eine wichtige Erfahrung. Ich muss jetzt noch mehr aufpassen, konzentriert und geduldig sein“, so Kabayel, der mit der Underdog-Rolle keine Probleme hat: „Ich genieße das und will der Welt zeigen, dass ich hier hingehöre.“