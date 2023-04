SCM-Linksaußen Lukas Mertens will am Donnerstagabend im DHB-Trikot gegen Schweden jubeln.

Magdeburg - So wie die Handball-Bundesliga auf die Zielgerade einbiegt, fallen in dieser Woche auch in der EM-Quali für 2024 die letzten Entscheidungen. In den acht Quali-Gruppen sind auch fünf Spieler des SCM am Ball. Außerdem spielen Lukas Mertens mit dem deutschen Team und Daniel Pettersson mit Schweden im Euro Cup morgen sogar gegeneinander. Das DHB-Team als Gastgeber und die Skandinavier als Titelverteidiger sind ja direkt qualifiziert.