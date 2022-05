Sieg des SC Magdeburg hat zwei Gesichter

Der SC Magdeburg steht erneut im Final-Four-Turnier der European League. Am 30:28-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen Nantes hatten Mike Jensen und Michael Damgaard großen Anteil, zeigten danach aber zwei Gesichter.

Magdeburg - Einige Spieler des SCM schrieben nach dem 30:28 (16:12) gegen Nantes und dem Einzug ins Final-Four der European League noch Autogramme. Auch die Pressekonferenz hatte am späten Dienstagabend noch nicht begonnen, als es in der Getec-Arena noch einmal laut wurde und die Fans applaudierten. Denn da lief Michael Damgaard quer über die Platte. Aber nicht, um die müden Muskeln auszuschütteln oder zum Autogrammeschreiben. Nein, der Däne war schon umgezogen und marschierte, die Fans kurz grüßend, schnurstracks zum Ausgang. Auch direkt nach dem Spiel ging Damgaard weit vor seinen noch mit den Fans feiernden Teamkollegen in die Kabine.