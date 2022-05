Smits mit dem SC Magdeburg auf Höhenflug

Der SC Magdeburg ist auch in der European Handball League auf Kurs. Großen Anteil am Sieg gegen PAUC aus Frankreich hatte Kay Smits. Der Niederländer gibt sich mit seinen acht Toren aber noch lange nicht zufrieden.

Magdeburg - Den Spielern des SC Magdeburg war gestern freigestellt, ob sie locker trainieren, sich behandeln lassen oder einfach nur die Seele baumeln lassen wollen. Für Kay Smits stand Letzteres im Vordergrund. „Die fünf Spiele mit den drei Reisen in den letzten zehn Tagen waren schon richtig anstrengend. Da freue ich mich jetzt riesig auf meine Couch“, verriet der 24-Jährige schon am Dienstagabend nach dem 31:27-Sieg gegen PAUC in der European Handball League.