Magdeburg. - Mit einer halbstündigen Sitzung machten die SCM-Handballer gestern Nachmittag einen Haken an die Niederlage im Supercup (32:34 gegen die Füchse Berlin). „Damit ist die Analyse abgeschlossen und wir fokussieren uns voll auf den Bundesligastart gegen Wetzlar“, betont Bennet Wiegert, der mit seiner Mannschaft am Sonnabend in der Getec-Arena (18 Uhr/Dyn) loslegt. Die personellen Fragezeichen will der SCM-Coach nicht strapazieren, sondern den einsatzbereiten Jungs das volle Vertrauen geben. Wiegert: „Wir haben immer noch einen verdammt guten Kader. Und der ist so aufgestellt, um auch bei Ausfällen trotzdem abends gut schlafen zu können.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.