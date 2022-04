Spitzenspiel zwischen SCM und Füchsen ist auch Duell der Torjäger

Am Sonntag empfängt der SC Magdeburg in der Getec-Arena die Füchse Berlin (14 Uhr/Sky, MDR). Das Topspiel der Handball-Bundesliga ist auch das Duell der beiden besten Torschützen der Liga: Hans Lindberg bei den Füchsen und Omar Ingi Magnusson beim SCM.

Magdeburg/Berlin - Wenn am Sonntag der SC Magdeburg und die Füchse Berlin in der Getec-Arena im Topspiel der Handball-Bundesliga aufeinandertreffen (14 Uhr/Sky, MDR), kommt es auch zum Shootout der besten Schützen der Liga. Hans Lindberg auf Seiten der Füchse führt die Torjägerwertung mit 181 Treffern an gefolgt von Magdeburgs Omar Ingi Magnusson (173). Während Magnusson der amtierende Schützenkönig ist, sicherte sich Lindberg den Titel 2010 und 2013.