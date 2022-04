Stefanssons SCM-Herz ruht im Pokal

Nach dem Gewinn der Klub-WM geht es für den SC Magdeburg am Wochenende um den nächsten Titel dieser Saison. Im Halbfinale des DHB-Pokals wartet zunächst der HC Erlangen mit SCM-Legende Olafur Stefansson als Co-Trainer.

Der frühere SCM-Star Olafur Stefansson zeigt in Erlangen auch als Co-Trainer viel Temperament.

Magdeburg/Erlangen - Als Olafur Stefansson Ende März beim Bundesligatopspiel zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel in die Getec-Arena kam, war er nicht allein zum Daumendrücken für seine alte grün-rote Liebe da. „Wir spielen im Pokal-Halbfinale gegeneinander. Da habe ich mir das Spiel des SCM natürlich auch aus diesem Grund sehr genau angeschaut“, bestätigt Stefansson, der seit einem guten Monat Co-Trainer des HC Erlangen ist und mit den Franken am Sonnabend (16.10 Uhr/Sky und ARD) beim Final-Four-Turnier in Hamburg auf den SCM trifft. Auf den Club, mit dem Stefansson 2001 Deutscher Meister und 2002 Champions-League-Sieger wurde.