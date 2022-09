Torwart Green mit Paris zurück in Magdeburg

Magdeburg - Eiffelturm, Champs Élysées, Arc de Triomphe, Notre-Dame, Sacré Coeur – für Jannick Green stand am Montag noch ein ausgiebiger Stadtbummel auf dem Programm. „Meine Eltern sind zu Besuch und wollen natürlich etwas von Paris sehen. In Magdeburg waren die Wege früher nicht so weit. Da wollte der Besuch am liebsten zum Dom“, verrät Green. Heute feiert der 33-Jährige aber nicht nur mit dem Dom ein Wiedersehen. Am Abend (20.45 Uhr/ DAZN) geht es in der Champions League beim SCM auch zurück in die Getec-Arena.