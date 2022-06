Triumph gegen Balingen: SC Magdeburg ist Deutscher Meister 2022

Es ist geschafft. Die Handballer des SC Magdeburg sind wieder Deutscher Meister. Mit einem 31:26 (15:15) gegen Balingen wurde in der mit 6449 Zuschauern rappelvollen Getec-Arena der Titel am drittletzten Spieltag perfekt gemacht.

Magdeburg - Die Spieler des SC Magdeburg hüpften wie kleine Kinder über die Platte. Trainer Bennet Wiegert lag sich mit seinem Assistenten Yves Grafenhorst in den Armen. Und auf den Rängen der Getec-Arena klatschten die 6449 Fans freudestrahlend ab. Es war endlich geschafft. Der SCM gewinnt nach 21 Jahren wieder die Meisterschaft. Ein 31:26 (15:15) gegen Balingen lässt die Grün-Roten schon zwei Spieltage vor Saisonende jubeln. Die Spiele in Leipzig (9. Juni) und daheim gegen die RN Löwen (12. Juni) werden somit zu einer Ehrenrunde. Am 12. Juni wird dann auch offiziell die Meisterschale übergeben. Außerdem soll da dann auch der Empfang im Rathaus steigen.