Die Handballer des SC Magdeburg starten mit einer Niederlage in die neue Champions-League-Saison. Und über das 28:33 (18:21) gegen Telekom Veszprém darf sich der Titelverteidiger auch nicht beschweren.

Magdeburg - Am Ende gratulierten die Magdeburger den Gästen aus Ungarn zwar mit hängenden Köpfen. Aber beim SCM wusste man auch, dass das 28:33 (18:21) zum Start in die neue Champions-League-Saison verdient war. Denn beim Titelverteidiger wollte es vor 4224 Zuschauern in der Getec-Arena nicht wie gewohnt klappen.