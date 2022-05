Warum der SCM einen unberechenbaren Gegner erwartet

In der Bundesliga-Bilanz liegt der SC Magdeburg deutlich vorn: Dennoch erwartet Keeper Jannick Green am Donnerstag mit Frisch Auf Göppingen einen unberechenbaren Gegner.

Auch Matic Verdinek (im Wurf) fand in Jannick Green seinen Meister. Schon heute geht es für den Keeper sowie Magnus Gullerud (Nummer 21) und Christian O’Sullivan in der Bundesliga weiter.

Magdeburg - Trainer Bennet Wiegert hat seine Mannschaft gestern vor allem in der Theorie gefordert. Beim Videostudium über den kommenden Gegner nämlich. Wenngleich die Grün-Roten diesen sehr gut kennen. Die Handballer des SCM empfangen am Donnerstag in der Getec-Arena Frisch Auf Göppingen zum Bundesliga-Duell (19 Uhr). Und Jannick Green kann einige Namen nennen, die für Göppingen „ein Spiel entscheiden können“, sagte der SCM-Keeper. Das wären zum Beispiel: Marcel Schiller, Linksaußen mit 112 Saisontoren, oder Daniel Rebmann, Torwart mit überraschendem Einsatz bei der jüngsten Europameisterschaft. „Und Jacob Bagersted (ein ehemaliger SCM-Mitstreiter/d. Red.) hat auch immer richtig Bock auf Magdeburg“, erklärte Green lächelnd.