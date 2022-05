Warum der SCM nahe am Optimum spielt

Nicht nur die Zuschauer auf den Tribünen der Getec-Arena, auch die SCM-Handballer selbst waren ob ihrer Leistung beim Sieg gegen Göppingen überwältigt. Am Dienstag wollen die Grün-Roten ihre Euphoriewelle auch in Frankreich reiten.

Lukas Mertens schickt einen lieben Gruß an die Eltern, die gegen Göppingen ebenfalls in der Getec-Arena waren.

Magdeburg - Sie waren selbst verzückt, erstaunt, überwältigt von ihrer Leistung gegen Frisch Auf Göppingen. Lukas Mertens erklärte mit funkelnden Augen: „Was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, war nahe am Optimum.“ Allein die Wurfquote verdiente sich mit 83 Prozent das Prädikat „überragend“. Und deshalb hatte sich der deutliche 37:26 (20:9)-Erfolg der Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg auch frühzeitig angedeutet. Nur Mertens selbst, der beste Werfer mit sieben Toren am Donnerstagabend in der Getec-Arena, hatte dieses Gefühl gar nicht. Stattdessen hatte er das Gefühl: „Es hat riesigen Spaß gemacht, Handball zu spielen.“