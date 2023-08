In drei Tagen startet der SC Magdeburg in die neue Saison. Und dafür macht auch Neuzugang Sergey Hernandez im Tor große Hoffnungen.

Sergey Hernandez macht mit seinen Leistungen in der Vorbereitung viel Hoffnung auf die neue Saison. Und da will der Spanier oft genug nach wichtigen Paraden die rechte Hand ballen.

Magdeburg - Noch eine Parade und noch eine – Sergey Hernandez holte zuletzt beim Testspielsieg gegen Velenje (32:26) die Fans des SC Magdeburg schon von den Sitzen. Und das soll auch in der neuen Handball-Saison so sein. „Ich kann es kaum erwarten und freue mich, dass es endlich losgeht“, sagt der Neuzugang zwischen den grün-roten Pfosten, der auch in den anderen Testspielen sein Können eindrucksvoll gezeigt hat.