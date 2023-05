Die Handball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Für den SCM stehen noch sieben Spiele auf dem Programm. Am Mittwochabend (19.05 Uhr/Sky) wartet zunächst Erlangen auf die Grün-Roten.

Was der SCM für das Restprogramm braucht

Die SCM-Spieler wollen in der Bundesliga in den restlichen sieben Spielen über Siege jubeln.

Magdeburg - Die Zahl Sieben hat im Handball eine große Bedeutung. Sieben Spieler stehen, abgesehen von Zeitstrafen, pro Mannschaft auf der Platte. Aus sieben Metern fliegen die Bälle bei Strafwürfen auf das Tor. Und für den SC Magdeburg stehen in der laufenden Bundesliga-Saison im Kampf um die Meisterschaft noch sieben Spiele auf dem Programm. „Punktverluste dürfen wir uns da keine mehr leisten“, sagt Trainer Bennet Wiegert vor der Partie am Mittwochabend in Nürnberg beim HC Erlangen (19.05 Uhr/Sky).