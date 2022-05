Handabll-Bundesliga Wie der SCM seinen Gegner aus Göppingen deklassierte

2920 Zuschauer in der Getec-Arena wurden am Donnerstagabend Zeugen eines Klassenunterschieds: Wenngleich den SCM und Frisch Auf Göppingen bis dahin nur fünf Plätze in der Handball-Bundesliga trennten, trennten beide Teams beim Sieg der Grün-Roten Welten.