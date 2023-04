Los Angeles - Weil er nach seinem Mitspieler geschlagen hat, verzichten die Minnesota Timberwolves im wichtigen Play-In-Duell gegen die Los Angeles Lakers auf Rudy Gobert. Das teilte das Team aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit.

Gobert hatte am Sonntag in einer Auszeit im Spiel gegen die New Orleans Pelicans nach seinem Teamkollegen Kyle Anderson geschlagen. Beide hatten sich zuvor verbal angegriffen.

Die Sperre für Gobert ist eine große Schwächung für die Timberwolves. Der französische Nationalspieler gehört in der Defensive zu den besten Leuten im Kader und wäre gegen die Lakers-Stars LeBron James und Anthony Davis von großem Wert.

Der Sieger der Partie in der Nacht zu Mittwoch ist für die Playoffs qualifiziert und trifft in der ersten Runde auf die Memphis Grizzlies. Der Verlierer hat noch eine weitere Chance und trifft in der Nacht zum Samstag auf den Sieger des Duells zwischen den Pelicans und den Oklahoma City Thunder.