New York - Weil er den deutschen Nationalspieler Daniel Theis in einem Testspiel in die Rippen geschlagen hat, muss NBA-Profi Dillon Brooks 25.000 US-Dollar (rund 23.700 Euro) Strafe zahlen. Diese Entscheidung teilte die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Donnerstag mit. Der Kanadier war für die Szene beim 122:103 seiner Houston Rockets gegen die Indiana Pacers am Dienstag bereits im ersten Viertel vom Platz geflogen.