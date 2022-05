Schmerzhaftes Erstrunden-Aus für Thiem bei French Open

Paris - Dominic Thiem hat bei den French Open eine ganz schmerzhafte Erstrunden-Niederlage erlitten. Der Paris-Finalist von 2018 und 2019 verlor gegen den Bolivianer Hugo Dellien sang- und klanglos mit 3:6, 2:6, 4:6 und wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg seit seinem Comeback.

Der 28 Jahre alte Österreicher war erst im März nach neunmonatiger Pause wegen einer Handgelenksverletzung auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Doch von seiner alten Form, in der er 2020 unter anderem die US Open im Finale gegen Alexander Zverev gewonnen hatte, ist Thiem derzeit meilenweit entfernt. Gegen Dellien kassierte er die siebte Niederlage in Serie.

„Das tut weh“, sagte Thiem nach dem bitteren Auftritt auf dem Court Simonne Mathieu. „Um ehrlich zu sein, war ich aber auch schon in den Partien zuvor weit von einem Sieg entfernt“, sagte der Österreicher tief enttäuscht. „Im Training läuft es schon ganz ordentlich, aber im Match fehlt noch einiges. Ich muss Geduld haben.“ Als nächstes plant die ehemalige Nummer drei der Welt einen Start beim etwas kleineren Challenger-Turnier in Perugia in zwei Wochen.