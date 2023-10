München - Skirennfahrer Alexander Schmid ist von den aktiven Kolleginnen und Kollegen zum Skisportler des Jahres 2023 gewählt worden. Dies gab der Deutsche Skiverband (DSV) im Rahmen seiner Einkleidung in München bekannt.

Der 29 Jahre alte Schmid gewann bei der alpinen Weltmeisterschaft im Februar in Frankreich die Goldmedaille im Parallelrennen und feierte damit den bislang größten Erfolg in seiner Laufbahn. Nur kurze Zeit später zog sich der Allgäuer Schmid im März einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und musste operiert werden.

Alexander Schmid setzte sich bei der internen Wahl gegen hochdekorierte Konkurrentinnen wie Katharina Schmid durch. Die 27 Jahre alte Skispringerin, die in der vergangenen Saison vor ihrer Hochzeit noch als Katharina Althaus am Start war, gewann bei der Nordischen Ski-WM in Planica drei Goldmedaillen und einmal Bronze. Katharina Schmid wurde wie Olympiasieger Andreas Wellinger mit dem Goldenen Ski für den Bereich Skispringen ausgezeichnet. Die Trophäe sollen am Dienstagabend im Rahmen einer Zeremonie übergeben werden.