Dennis Schröder erzielt so viele Punkte wie noch nie in dieser NBA-Saison. Zum Sieg der Brooklyn Nets gegen die Detroit Pistons reicht es aber trotzdem nicht.

Detroit - 31 Punkte von Dennis Schröder haben den Brooklyn Nets in der NBA nicht zum Sieg gereicht. Trotz der Saisonbestleistung des Weltmeister-Kapitäns unterlagen die Nets den Detroit Pistons 112:118. Beim 98:98 war alles offen, dann aber zogen die Pistons mit neun Punkten in Serie davon. Die Nets hatten zuvor drei von vier Spielen in der NBA gewonnen. Die meisten Punkte in der Partie in Detroit hatte Pistons-Profi Jaden Ivey mit 34 Zählern.

Maxi Kleber verbuchte mit den Dallas Mavericks unterdessen nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Sieg. Beim 114:108 gegen die Miami Heat kam er auf drei Punkte und vier Rebounds. Luka Doncic hatte mit 35 Punkten und jeweils 11 Vorlagen und Rebounds erneut ein Triple Double. Für Doncic war es bereits das fünfte Triple-Double in Serie mit jeweils mindestens 30 Punkten. Das war vor ihm nur Russell Westbrook zu seiner Zeit bei den Oklahoma City Thunder gelungen.