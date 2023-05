Los Angeles - Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder glaubt nach dem Playoff-Aus der Los Angeles Lakers nicht an ein Karriereende seines Teamkollegen LeBron James.

„Ich habe das nicht gesehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen“, sagte Schröder angesprochen auf die Aussagen des NBA-Superstars, er mache sich Gedanken darüber, ob er auch in der kommenden Saison noch Basketball spielen wolle.

Lakers verpassten den Einzug in die NBA-Finals

„Ich weiß nicht, was los ist, vielleicht was Persönliches. Aber ich meine, er hatte 40 (Punkte, Anm.), 10 (Rebounds) und 9 (Vorlagen) in seinem letzten Spiel und dann will er aufhören? Ich denke, er hat noch eine Chance auf ein paar mehr Jahre“, sagte Schröder am Tag nach dem 111:113 gegen die Denver Nuggets. Durch die vierte Niederlage im vierten Spiel der Best-of-Seven-Serie waren die Lakers in den Conference Finals ausgeschieden und hatten den Einzug in die NBA-Finals verpasst.

Auf der Pressekonferenz im Anschluss hatte LeBron James gesagt: „Wir werden sehen, was passiert. Es gibt viel, worüber ich nachdenken muss. Ich weiß es nicht. Ich muss über viel nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Wie es für mich persönlich mit Basketball weitergeht, da gibt es viel zum Nachdenken.“