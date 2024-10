San Diego - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder ist begeistert über das Vater-Sohn-Debüt von LeBron und Bronny James. „Das ist unbeschreiblich“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist für mich unrealistisch. Wenn es einer machen kann, dann LeBron und er hat es gefeiert und gemacht“, sagte der 31 Jahre alte Profi der Brooklyn Nets mit Blick auf seinen eigenen ältesten fünf Jahre alten Sohn. „Congrats. Das wird es nur einmal geben.“

LeBron James stand beim Vorbereitungsspiel der Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns am Sonntag erstmals gemeinsam mit seinem Sohn LeBron James Jr. auf dem Platz - noch dazu an dessen 20. Geburtstag. Ein Vater-Sohn-Duo hatte es in der NBA davor noch nie gegeben, überhaupt ist das im US-Profi-Sport extrem selten. „In der Hauptrunde ist das dann noch mal ein krasserer Schritt“, sagte Schröder.

„Für einen Vater bedeutet das alles“, sagte der Basketball-Superstar nach dem historischen Auftritt an der Seite seines Sohnes. „Für jemanden, der das in seiner Kindheit nicht hatte, ist es eines der großartigsten Dinge, die ein Vater sich erhoffen oder wünschen kann, diesen Einfluss auf seine Kinder und seinen Sohn haben zu können, Momente mit seinem Sohn verbringen zu können – und das Beste: mit seinem Sohn arbeiten zu können“, sagte der 39 Jahre alte LeBron James. Der beste Punktesammler der NBA-Geschichte war selbst ohne seinen leiblichen Vater aufgewachsen.