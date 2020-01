Oklahoma City (dpa) - Angeführt vom starken Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder das NBA-Duell mit Maximilian Klebers Dallas Mavericks für sich entschieden.

Der 26-Jährige kam beim 106:101 (50:51) auf 20 Punkte und sieben Rebounds. Kleber erzielte für die Mavs 14 Punkte und holte ebenso viele Rebounds. Treffsicherster Basketballer auf dem Feld war Dallas' neuer Starspieler Luka Doncic, der mit 35 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists knapp das Triple-Double verpasste. Sowohl er als auch Kleber scheiterten in den Schlusssekunden allerdings von der Drei-Punkte-Linie und verpassten den möglichen Ausgleich.

Superstar Chris Paul hatte Oklahoma 41 Sekunden vor dem Ende mit 102:101 in Führung gebracht, der neunmalige All-Star erzielte 13 seiner 17 Punkte im vierten Viertel, in dem OKC drei Minuten vor Schluss mit sieben Punkten zurückgelegen hatte. "Die wirklich guten Teams der Liga spielen die letzten vier, fünf Minuten stark auf. Das haben wir heute getan", sagte Paul. "Wir müssen zusehen, dass wir das über ein gesamtes Spiel zeigen. Aber ich bin zufrieden mit dem, was wir getan haben."

Oklahoma liegt im Westen nach drei Siegen in Folge als Siebter auf Playoff-Kurs. Die Mavs belegen Platz fünf hinter den Houston Rockets um Schröders und Klebers Nationalmannschafts-Kollegen Isaiah Hartenstein. Der 21-Jährige überzeugte am Dienstag beim 130:104 (69:52)-Sieg gegen die Denver Nuggets mit 16 Punkten und zwölf Rebounds. Der vierte deutsche Nationalspieler im Einsatz, Daniel Theis, kam beim 109:92 (50:43) der Boston Celtics bei den Charlotte Hornets auf fünf Zähler und sechs Rebounds. Der NBA-Rekordchampion ist Zweiter im Osten.

NBA

Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder

Informationen zum Spiel