Die Tour de France der Frauen startete am Sonntag in Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand - Auf der ersten Etappe der Tour de France Femmes ist die Spanierin Mireia schwer gestürzt und musste das Rennen aufgeben.

Die 26-Jährige vom Team AG Insurance kam etwa 97 Kilometer vor dem Ziel von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Die Tour-Ärzte waren umgehend vor Ort und legten Mireia eine Halskrause an, bevor sie mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. „Sie ist bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus“, teilte ihr Team wenig später mit. Über das genaue Ausmaß der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt wurde am Sonntagmittag in Clermont-Ferrand gestartet, wo auch das Ziel der ersten Etappe ist. Über acht Etappen führt die Rundfahrt durch den Südwesten Frankreichs und endet am kommenden Sonntag in Pau.