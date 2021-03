Lukas Märtens und Marius Zobel waren vor kurzem noch bei Junioren im Wasser. Nun peilen die Schwimmer vom SCM das Olympia-Ticket an.

Magdeburg l Marius Zobel hat seinen imaginären Hut gezogen. Eine derart schnelle Zeit hat er von seinem Clubgefährten nicht unbedingt erwartet. Geschwommen ist sein Clubgefährte diese an einem grauen Dezember-Wochenende des vergangenen Jahres. Er hat nach 1:47,24 Minuten über 200 Meter Freistil angeschlagen, er hat die 38 Jahre alte Bestmarke eines gewissen Michael Groß, genannt „Albatros“, dreimaliger Olympiasieger, an jenem Tag unterboten und damit einen neuen deutschen Altersklassenrekord für 18-Jährige aufgestellt. Der Clubgefährte hört auf den Namen Lukas Märtens. Und Zobel resümierte dessen Zeit mit den Worten: „Für diesen Zeitpunkt war Lukas schon sehr schnell.“



Märtens und Zobel haben sich im Februar und im März weiter und weiter in Form gebracht, permanent auf der Jagd nach der schnellsten Zeit. Diesmal in der Sierra Nevada, in Spanien, in 2300 Metern Höhe. Die beiden Athleten vom SC Magdeburg zählen noch nicht zu den Dauergästen dieser Heimstätte für Leistungssportler. Dafür sind sie zu jung. Sie haben deshalb auch nicht ihr eigenes Bettzeug nach Spanien geschickt, wie es Franziska Hentke vor einigen Jahren getan hat.



Während Hentke nun ihr vorletztes Höhentrainingslager in der Sierra absolviert hat – denn für Juni ist das letzte geplant –, werden Märtens und Zobel wohl noch viele Tage kurz unter den Wolken über Spanien verbringen. Und während Hentke bereits ihr Ticket für die letzten Olympischen Spiele ihrer Laufbahn gelöst hat, wollen Märtens und Zobel vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio (Japan) ihre ersten Sommerspiele erleben. Ohne Fans, nur mit Mitstreitern aller Länder und ein paar Journalisten. Es werden, sollten sie denn stattfinden, die ruhigsten Sommerspiele aller Zeiten.



Hoffnung auf einen Trumpf

Der unbeschwerte Märtens wird sich über einen Olympia-start unter einer großen Glocke kaum Gedanken machen. Worüber sich der inzwischen 19-Jährige zuletzt allenfalls Gedanken gemacht hat, waren die Strecken, über die er die Fahrkarte nach Japan lösen möchte. Vor der Abreise in die Sierra Nevada lag sein Fokus auf allen Distanzen, die der Freistil-Spezialist ja sowieso in sein Repertoir aufgenommen hat: 200, 400, 800 und 1500 Meter sowie die 4x200-Meter-Staffel. „Ich will es auf allen Strecken versuchen“, lautete seine Vorgabe also.



Aber in Spanien hat sich diese Vorgabe reduziert. „Wir haben darüber noch einmal gesprochen“, teilte sein Trainer Bernd Berkhahn entsprechend mit – ohne sich im Detail zu äußern. Zum Gothaer Pokal am 10./11. April in der heimischen Elbehalle und zur nationalen Qualifikation vom 16. bis 18. April im Berliner Europa-Sportpark wird Märtens die entsprechenden Karten offenlegen – und auf wenigstens einen Trumpf hoffen, der die Konkurrenz aussticht.



Und den vier Schnellsten

Klarer ist es indes bei Marius Zobel. Der 21-Jährige konzentriert sich ganz auf seinen Start in der langen Freistil-Staffel – und damit auf die 200 Meter. 1:47,92 Minuten stehen über diese Distanz in seinem Rekordbuch, 7:09,95 Minuten fordert der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) als Norm und als Summe der schnellsten vier Athleten auf der Einzelstrecke für den Tokio-Start. Mit seinem Bestwert könnte der Magdeburger bereits ins Olympia-Quartett schwimmen.



Marius ZobelAufgestellt hat Zobel diesen übrigens an einem sonnigen Juli-Tag 2018 in Berlin. Unglaublicher Jubel inklusive. Der 2,05 Meter-Hüne wurde damals erstmals deutscher Meister, doch dann kam das Jahr des Abiturs, ein Jahr im Stress, in dem Kopf und Körper nicht immer zu einer Einheit gefunden hatten. Seit seinem Coup von Berlin krault Marius Zobel seinem persönlichen Rekord hinterher.



Plötzlich im Rampenlicht

So auch im grauen Oktober 2019. Damals absolvierten Märtens und Zobel den ersten Weltcup ihrer Karriere. Lange Bahn. Wiederum in Berlin. Europa-Sportpark. Märtens kraulte in die Finals und ins Rampenlicht, entstieg dem Becken, landete im Kreis der fragenden Journalisten, verschwand mit einem schüchternen Lächeln und einem staunenden Blick in den Katakomben. Ausschwimmen, genießen, glücklich sein.



Zobel spürte derweil die Nachwehen einer jüngeren und stressigen Vergangenheit, verpasste Finals, entstieg ausgepumpt dem Becken, blieb unter dem Radar der Öffentlichkeit. Verschwand in den Katakomben. Ausschwimmen, ausschütteln, weitergrübeln.



Anderthalb Jahre später war er wieder ausgepumpt, diesmal in den letzten Tagen in der Sierra Nevada. „Platt und müde“, berichtete Berkhahn, wie alle, die sich in der Höhe für ihr großes Ziel vorbereiteten. Trotzdem legte sich kein Hauch von Zweifel auf seine Stimme, als Zobel sagte: „Ich sehe die Olympia-Qualifikation für mich als große Herausforderung. Ich möchte auch auf jeden Fall nach Tokio, aber ich habe auch nichts zu verlieren.“ Genau deshalb macht er sich auch keinen Druck. „Der kommt von allein, wenn ich auf dem Startblock stehe“, sagte er lächelnd. Sagte auch Märtens.



Ein Problem gelöst

Für ihn ist es eine andere Saison – rechtzeitig anders. „Ich hatte früher immer das Problem, oft krankheitsbedingt ausgefallen zu sein. Das war zuletzt nicht mehr der Fall. Und es tut mir einfach gut, durchtrainieren zu können. Wie im vergangenen September. Als Zobel noch seinen Bundeswehr-Lehrgang absolvierte, hat Märtens im Schnalstal in Italien ein 25-Meter-Becken erobert. Das war die einzige Alternative als Trainingslager zum geplanten Camp in der Sierra Nevada, die die SCM-Athleten wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen durften. Und er hat dort viel verbessert. „Wenn man 100?Bahnen in einer Einheit schwimmt“, sagte Märtens, „dann schult das unheimlich.“



Nicht zuletzt die Qualität seiner Wende, die er auch benötigen wird, sollte er es fürs Olympiaticket gerade auf die langen Strecken abzielen. Aber das ist die Frage, die Berkhahn noch unbeantwortet lässt. Mit seinem Altersklassenrekord über die 200 Meter ist Märtens jedenfalls noch mehr als eine halbe Sekunde von der DOSB-Norm (1:46,70 min) entfernt.



Der 1,92 Meter große Märtens hat jedenfalls neben der Wende auch viel Ausdauer trainiert. Schon vor dem Höhentrainingslager in Spanien. 90?Kilometer in einer Woche und im Schnitt. Zobel hat zudem neben der Ausdauer weiter an seiner Schnelligkeit gebastelt, 70 Kilometer pro Woche. Am Ende werden sie in den vergangenen fünf Jahren – im verlängerten Olympia-Zyklus nach der Verlegung der Sommerspiele aus 2020 in dieses Jahr – um ein Vielfaches an Kilometern mehr als von Magdeburg nach Tokio (etwa 12 000 Kilometer) geschwommen sein. Um wenigstens einmal unter der Glocke in Japan auf dem Startblock zu stehen. Dann kommt kein Druck mehr, dann kommt nur noch Genuss.