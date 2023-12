Seattle - Dank eines spektakulären Touchdowns und einer Interception Sekunden vor dem Ende haben die Seattle Seahawks in der NFL ihr Heimspiel gegen die favorisierten Philadelphia Eagles gewonnen. Angeführt von Quarterback Drew Lock, der unerwartet spielen durfte, holten die Gastgeber ein 20:17.

Zuvor hatte Seattle fünf von sechs Spielen verloren. Für Philadelphia war es erst die vierte Niederlage der Saison, allerdings die dritte in Serie. Das Team musste deswegen die Führung in der NFC an die San Francisco 49ers abgeben und rutschte auch in der NFC East hinter die Dallas Cowboys auf Rang zwei.

Seattle hat durch den Sieg dagegen weiter die Chance auf die Playoff-Teilnahme - dank des Touchdowns von Jaxon Smith-Njigba 28 Sekunden vor Schluss, dem abgefangenen Pass von Julian Love 22 Sekunden danach und der Nervenstärke von Spielmacher Lock. Der hatte seit seinem Wechsel von den Denver Broncos hinter Geno Smith nur den Ersatzmann geben dürfen und am Spieltag von seinem Einsatz gegen die Eagles erfahren. „Das fühlt sich so gut an. Es ist lange her“, sagte Lock mit feuchten Augen im TV-Interview bei ESPN. An die Ansage vor dem entscheidenden Touchdown werde er sich „für den Rest meines Lebens“ erinnern. „Du fragst dich in all der Zeit schon, ob du es noch drauf hast, ob du noch der Richtige bist. Das bedeutet viel“, sagte er.