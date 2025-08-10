Tennis Seidel sorgt für nächste Überraschung bei Masters in den USA
Das Turnier in Cincinnati ist die letzte Chance zum Formcheck vor den US Open. Ella Seidel gelingt dabei eine große Überraschung und der größte Erfolg ihrer jungen Karriere.
Cincinnati - Tennis-Profi Ella Seidel hat beim letzten Masters-Turnier vor den US Open den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und die an Nummer acht gesetzte Emma Navarro rausgeworfen. Gegen die Nummer elf der Weltrangliste holte Seidel trotz eines 1:4-Rückstands im entscheidenden dritten Satz noch ein 6:4, 1:6, 6:4.
Die Hamburgerin ist derzeit die Nummer 124 der Welt und hatte sich schon in der Runde zuvor als Außenseiterin gegen Polina Kudermetowa durchgesetzt. Die 20-Jährige steht jetzt in der dritten Runde des mit rund 5,2 Millionen US-Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) dotierten WTA-Turniers im US-Bundesstaat Ohio.
Nun bekommt es Seidel entweder mit Caty McNally oder McCartney Kessler (beide USA) zu tun. Seidel ist die letzte verbliebene Deutsche im WTA-Turnier, zuvor waren Laura Siegemund, Eva Lys und Tatjana Maria ausgeschieden.