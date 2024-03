Der US-Star wird beim alpinen Saisonausklang in Österreich nur noch ein Rennen bestreiten. Im Riesenslalom am Sonntag kämpfen eine Schweizerin und eine Italienerin um den Gesamtsieg.

Saalbach-Hinterglemm - Ski-Star Mikaela Shiffrin wird beim alpinen Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm nur noch den Slalom am Samstag (10.30 und 13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) bestreiten. Den Riesenslalom am Sonntag lässt die US-Amerikanerin aus. Sie habe sich nicht ausreichend darauf vorbereiten können, teilte Shiffrin über Instagram mit.

Die 29-Jährige war beim Slalom im schwedischen Are am vergangenen Wochenende nach rund eineinhalb Monaten Verletzungspause in den Weltcup zurückgekehrt und hatte dabei einen beeindruckenden Sieg gefeiert. Schon vor dem Saisonfinale in Österreich steht sie als Slalom-Gesamtsiegerin fest.

Um den Gesamtweltcup duellieren sich noch die Schweizerin Lara Gut-Behrami und die Italienerin Federica Brignone. Das Duo macht auch die kleine Kristallkugel für die beste Riesenslalomfahrerin des Winters unter sich aus.