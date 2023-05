Zagreb - Einer-Weltmeister Oliver Zeidler ist mit einem Sieg in die internationale Ruder-Saison gestartet. Im Finale des Weltcups auf dem Jarun-See in Zagreb ließ der 26 Jahre alte Münchner am Sonntag der Konkurrenz keine Chance.

Bei seinem souveränen Sieg verwies Zeidler den Dänen Sverri Nielsen und den Serben Nikolaj Pimenov mit deutlichem Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. „Ich habe umgesetzt, was ich mir vorgenommen hatte. Deshalb bin ich sehr zufrieden“, sagte Zeidler.

Die deutsche Olympiahoffnung war der einzige deutsche Teilnehmer bei der dreitägigen Regatta in der kroatischen Hauptstadt. Die restliche Flotte des Deutschen Ruderverbandes (DRV) geht erst bei der EM Ende Mai in Bled an den Start. Saisonhöhepunkt ist die WM Anfang September in Belgrad, wo ein Großteil der Olympia-Tickets vergeben wird.