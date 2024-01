Tennisprofi Laura Siegemund tritt zum Viertelfinale in Adelaide nicht mehr an. Ihr Fokus richtet sich auf die Australian Open. Bei den Herren zieht ein deutscher Tennisprofi zurück.

Adelaide/Auckland - Kurz vor Beginn der Australian Open hat Laura Siegemund beim WTA-Turnier in Adelaide auf ihr Viertelfinale verzichtet.

Siegemund (35) sagte die für Donnerstag angesetzte Partie gegen die Russin Darja Kassatkina aus gesundheitlichen Gründen ab. Die Schwäbin hatte zuletzt beim United Cup in Sydney und direkt danach in Adelaide viele Matches gespielt und will für das am Sonntag beginnende erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison kein Risiko eingehen. Dort trifft sie zum Auftakt auf die Russin Jekaterina Alexandrowa.

In Auckland gab Tennisprofi Daniel Altmaier verletzungsbedingt beim Stande von 6:7 (2:7), 0:1 in seinem Viertelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils auf. Der 25-Jährige aus Kempen hatte sich zuvor bei dem Turnier in Neuseeland in starker Form präsentiert und unter anderem den an Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime besiegt. Für den Auftakt der Australian Open bekam der Davis-Cup-Spieler den an Position 15 gesetzten Russen Karen Chatschanow zugelost.