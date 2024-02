Schwimm-WM in Katar Silber zum Abschluss: Wellbrock zeigt Comeback-Qualitäten

Die WM bietet sportliche Höchstleistungen, Schwimm-Krimis und sorgt für Tränen. Wellbrock zeigt in seinem letzten Doha-Rennen mentale Stärke. So gut wie in Katar war das deutsche Team lange nicht.