Streit bei Fis eskaliert Ski-Boss zu Protest von Sportlern: „Nicht ernstzunehmen“

In zwei Brandbriefen gehen Ski-Stars wie Shiffrin, Odermatt und Straßer den Weltverband Fis und Präsident Eliasch an. Dieser kontert nun - mit deutlichen Vorwürfen an die Athletinnen und Athleten.