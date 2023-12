Skirennfahrerin Nina Ortlieb muss erneut lange pausieren. Die WM-Zweite aus Österreich stürzt beim Einfahren vor dem Super-G in St. Moritz. Im Krankenhaus wird eine Diagnose gestellt.

Weltcup in St. Moritz

St. Moritz - Die österreichische Skirennfahrerin Nina Ortlieb hat sich beim Weltcup-Event in St. Moritz schwer verletzt.

Die 27-Jährige, die bei der WM im vergangenen Winter Silber in der Abfahrt geholt hatte, stürzte beim Einfahren vor dem Super-G. Sie wurde mit Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch in ein Krankenhaus geflogen, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte.

Im Krankenhaus von Schruns wurde die Diagnose Unterschenkelfraktur nach eingehenden Untersuchungen bestätigt. Dem Verband zufolge wurde die Sportlerin dort noch am selben Tag operiert. Ortlieb wurde in ihrer Karriere schon mehrfach von Verletzungen und Operationen zurückgeworfen.

Den Sieg im ersten Speed-Rennen der Saison hatte sich die Italienerin Sofia Goggia gesichert. Die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle schaffte es nur auf Platz 26. Am Samstag (10.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht in der Schweiz eine Abfahrt an.