WM in Frankreich

Méribel - Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat sich unmittelbar vor ihren wichtigsten Rennen bei den Weltmeisterschaften in Frankreich von ihrem langjährigen Trainer Mike Day getrennt.

„Nachdem ich sieben Jahre lang mit Mike Day zusammengearbeitet habe, habe ich mich entschlossen, mein Team in der nächsten Phase meiner Karriere unter neuer Führung weiterzuführen“, sagte Shiffrin in einer Mitteilung des amerikanischen Skiverbandes.

Die Trennung erfolgte zu einem überraschenden Zeitpunkt. Die mit 85 Weltcuptiteln erfolgreichste Skirennfahrerin der Alpin-Historie hatte vergangene Woche in Frankreich WM-Silber im Super-G gewonnen. Anschließend zog sich die 27-Jährige in ein Trainingslager abseits der WM-Orte zurück. Am Donnerstag und Samstag ist die 27-Jährige im Riesenslalom sowie im Torlauf Favoritin auf die Goldmedaille.