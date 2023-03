Premiere in Vikersund

Vikersund - Die Slowenin Ema Klinec hat beim ersten professionellen Skiflug-Wettbewerb für Frauen eine Rekordmarke aufgestellt. Klinec flog im norwegischen Vikersund 226 Meter und distanzierte damit im ersten Durchgang die komplette Konkurrenz deutlich.

Es war der weiteste Sprung, den je eine Frau auf einer Flugschanze stand. Tags zuvor war die kanadische Weltmeisterin Alexandria Loutitt im Training 222 Meter geflogen.

Für die Frauen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus war allein die Austragung des Wettbewerbs auf der riesigen Anlage ein Meilenstein. „Man fängt genau deswegen mit Skispringen an, weil man irgendwann skifliegen will. Ich glaube, dass unser Körper das auch aushält“, sagte Althaus in der ARD.

Quasi jede der 15 zugelassenen Skispringerinnen wirkte im Auslauf erleichtert, als der erste Wertungssprung vollbracht war. Anna Rupprecht sagte: „Das macht so Bock, es macht so Spaß. Richtig geil!“