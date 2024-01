Sapporo - Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid kehrt nach einer Wettkampfpause für die Weltcups der Skispringerinnen im japanischen Sapporo ins Team zurück.

Die 27-Jährige konnte ihr Leistungsvermögen in dieser Saison bislang noch nicht abrufen und hatte daher in der vergangenen Woche auf die Wettbewerbe im österreichischen Villach verzichtet.

„Zuletzt habe ich noch einmal daheim in Oberstdorf trainiert - das war ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist schön, wieder mit dem Team unterwegs zu sein“, sagte Schmid, früher Althaus, laut Mitteilung des Deutschen Skiverbands. Der erste Wettkampf in Japan steht an diesem Samstag um 8.00 Uhr (MEZ) an.