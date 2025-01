Bansko - Deutschlands beste Snowboarderin Ramona Hofmeister hat nach langem Suchen ihre Topform gefunden. Vier Tage nach ihrem ersten Saisonsieg legte die Oberbayerin beim Parallel-Riesenslalom in Bansko (Bulgarien) den nächsten Erfolg nach. Die letztjährige Weltcup-Gesamtsiegerin gewann das Finale gegen Tsubaki Miki aus Japan. Dritte wurde Aleksandra Krol-Walas aus Polen.

„Das fühlt sich so gut an“, sagte die 28-jährige Hofmeister, die es in den ersten acht Saisonrennen nicht auf das Podest geschafft hatte. „Über die vergangenen Rennen, die nicht so gut gelaufen sind, mache ich mir keine Gedanken – weil jetzt ist es anders. Vom Kopf her war ich heut wieder voll fokussiert, habe alles um mich rum ausblenden können. Jeden Lauf hab‘ ich so sehr genossen, selten bin ich so gut ins Fahren gekommen. Es hat einfach nur Spaß gemacht.“

Hofmeister hatte am Dienstag den Parallel-Slalom in Bad Gastein gewonnen. Tags darauf wurde sie im Team-Event mit Stefan Baumeister Zweite.