So präsentiert sich der vom Hamburger SV umworbene Daniel Elfadli beim FCM

Soll in Magdeburg bleiben: der 26-jährige Daniel Elfadli (am Ball).

Fieberbrunn - Macht sich das Interesse des Hamburger SV an seiner Person bei Daniel Elfadli irgendwie bemerkbar? Keineswegs. Denn der defensive Mittelfeldspieler des 1. FC Magdeburg agiert auf dem Platz in Hochfilzen wie immer. Heißt: Der 26-Jährige war während des gestrigen Trainings im Rahmen des Vorbereitungscamps in Österreich stets anspielbereit, eroberte die Bälle zurück und leitete Angriffe ein.

Elfadli ist somit voll bei der Sache. Und mit dem Kopf voll bei der Mannschaft von Trainer Christian Titz, bei der er unter Vertrag steht. Jenes möchte der Hamburger SV bekanntlich ändern. Dies erfuhr auch Otmar Schork, Sport-Geschäftsführer des FCM, am vergangenen Donnerstag auf offiziellem Wege. An jenem Tag „hat der HSV erstmals mit uns Kontakt aufgenommen“, bestätigt der 65-Jährige, der sich mit Jonas Boldt unterhielt.

Der Vorstand des HSV „hat sein Interesse bekundet, dass er gerne Daniel verpflichten würde“, so Schork, der daraufhin Boldt eine Absage erteilte: „Ich habe ihm am Samstag erklärt, dass wir Daniel nicht abgeben werden. So ist der aktuelle Stand.“

Ich denke, dass das nicht passieren wird. Otmar Schork (Sport-Geschäftsführer des FCM) über mögliche weitere Gespräche mit dem Hamburger SV über FCM-Akteur Daniel Elfadli

Und was passiert, wenn die Rothosen im Poker um Magdeburgs Nummer sechs nicht locker lassen? Dahingehend bleibt Schork entspannt und meint im Hinblick auf mögliche weitere Gespräche mit den Hamburgern: „Ich denke, dass das nicht passieren wird.“

Schork will Elfadli unbedingt in Magdeburg halten, weil er „einen richtig guten Karriereschritt gemacht hat aus der vierten Liga zu uns“ und der FCM „total überzeugt“ von ihm ist. Bedenken, dass Elfadli nun aufgrund des abgelehnten Angebots launisch wird oder sich nicht mehr reinhängt, hat Schork nicht.

Er kann aber verstehen, wenn Elfadli „im ersten Moment enttäuscht ist. Das wird sich aber auch legen.“ Dennoch stellt der Funktionär klar: „Er weiß auch genau, dass er bei uns den nächsten Schritt gemacht hat. Wir sind total überzeugt, dass er danach an diese Leistung anknüpft, die er insbesondere in der Rückrunde von der Weiterentwicklung her gebracht hat.“

Duo trainiert individuell, Kapitän Condé bald zurück

Von der Weiterentwicklung des Teams will sich Schork auch persönlich in Österreich überzeugen. Dort standen bei der ersten Einheit auf dem Rasen verschiedene Spielformen auf dem Programm. Dazu begrüßte Trainer Titz 22 Feldspieler und die Torhüter Dominik Reimann sowie die mitgereisten Nachwuchskeeper Robert Kampa und Felix Gründler. Dagegen absolvierten Herbert Bockhorn (angeschlagen) und Cristiano Piccini (Adduktoren) mit Reha- und Athletiktrainer Jannik Kirchenkamp individuelle Einheiten auf dem Platz. Dort tauchte Kapitän Amara Condé (Lymphknoten-OP) kurz auf. Seine baldige Rückkehr ins Training ist absehbar.