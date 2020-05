München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Neustart der Fußball-Bundesliga als Erfolg gewertet.

"Unter dem Strich ist das Experiment gelungen", sagte Söder in der Sendung "Doppelpass" von Sport1. Deutschland sei viel besser als andere Länder durch die Coronavirus-Krise gekommen. "Jetzt setzen wir wieder ein Signal dafür, wie wir es können", sagte Söder. Die Bundesliga ist die erste große Liga, die wieder spielt. Die Bundesliga habe das "große Experiment" sehr gut vorbereitet, lobte Söder. Und der Neustart sei "viel besser als gedacht" gewesen.

Eine Anregung gab Söder der Deutschen Fußball Liga mit auf den Weg: Für den Jubel sollte nachgebessert werden, die Spieler könnten mehr auf die Körperkontakte in diesen Situationen achten. Knapp zwei Wochen nach dem pikanten Video des inzwischen suspendierten Salomon Kalou nahm es etwa Hertha BSC am Samstag beim 3:0 gegen Hoffenheim mit dem von der DFL empfohlenen kontaktlosen Jubel lockerer.

"Die Liga wird noch nachschärfen, da bin ich mir recht sicher", sagte Söder. "Der Fußball hat eine extreme Vorbildfunktion in jeder Beziehung." Grundsätzlich sei das Experiment mit Geisterspielen jede Woche auf Bewährung, da sich auch Rahmenbedingungen ändern können.

Der neue Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer, lobte den Neustart der Liga vom Samstag ebenfalls. "Es ist deutlich besser gelaufen als von vielen Kritikern erwartet", sagte Hainer wenige Stunden vor dem Spiel des deutschen Rekordmeisters beim 1. FC Union Berlin. "Man muss der Bundesliga eine Chance geben. Das war gestern ein sehr guter Anfang." Er hoffe, dass es so weiter gehe.

Hainer lobte neben der deutschen Politik auch das Verhalten der Gesellschaft. "Trotz der herausfordernden Zeit in den letzten sieben, acht Wochen haben wir auch gelernt, dass man dieser Bevölkerung in Deutschland eine Menge Verantwortung zutrauen kann", sagte der langjährige Adidas-Chef. Die Kritiker seien eines Besseren belehrt worden.

Söder traut dem aus seiner Sicht erfolgreichen Neustart eine Signalwirkung für andere Bereiche der Gesellschaft zu. "Es kann vielleicht ein Muster sein für andere Formen der Normalität in Deutschland", sagte der CSU-Politiker.

Beim "bestandenen ersten Härtetest" hätten alle gut mitgemacht, sagte Söder. "Ich hatte Sorge, was passiert vor den Stadien, was passiert in mancher Kneipe", sagte der 53 Jahre alte CSU-Politiker. "Es haben sich eigentlich alle ganz gut dran gehalten."

Ob die Fußball-Fans bis zum Jahresende auf Stadionbesuche verzichten müssen, vermochte Söder nicht zu prognostizieren. "Das ist die Grundsatzfrage nach Planungssicherheit, die alle stellen. Mit Corona kann man keinen Deal machen", sagte der Ministerpräsident. "Wenn wir keinen Rückfall haben, wenn wir keine zweite Welle bekommen, dann ist vieles mehr möglich." Ohne Impfstoff und Medikamente bleibe es aber "eine Herausforderung".

Söder erinnerte an schwierige Momente in den vergangenen Wochen. "Ich habe vor zwei oder drei Monaten jeden Tag auch gebibbert und gebetet, wie es weiter geht. Es gab schon Momente, an denen eine italienische Situation hätte entstehen können", sagte Söder. In Italien hat die Coronavirus-Pandemie weitaus schwerwiegendere Folgen.

Bayerns Ministerpräsident mahnte einen unterschiedlichen Umgang mit den Corona-Verfehlungen von Augsburgs Trainer Heiko Herrlich und dem suspendierten Hertha-Profi Salomon Kalou an. "Heiko Herrlich hat die Konsequenzen gezogen, das hat eine Wirkung. Man sollte es nicht so hochhängen, dass man ihn ewig verteufelt", sagte Söder. Der Vorfall von Kalou sei dagegen eine "Verhöhnung des Ganzen" gewesen. "Das hat eine schlechte Signalwirkung für alle anderen gesellschaftlichen Gruppen", sagte er und lobte den klaren Schritt von Hertha BSC.

Herrlich hatte durch einen naiven Einkaufs-Ausflug vor wenigen Tagen für Zahnpasta und Hautcreme während der Quarantäne-Woche für Aufsehen gesorgt. Er muss bis zum Nachweis zweier negativer Corona-Tests seinem Team fernbleiben. Kalou hatte ein Internet-Video veröffentlicht, in dem er Verstöße gegen Corona-Bestimmungen provozierte und zeigte.

Abseits solcher Verstöße sieht Söder ein potenzielles Problem für die Liga. Schwierig könnte es werden, wenn sich positive Fälle, wie es zuletzt bei Dynamo Dresden der Fall war, häufen. Dort musste nach positiven Tests die ganze Mannschaft in Quarantäne. Er befürchte, dass das bei ähnlichen Fällen in anderen Clubs auch so sein müsste, sagte Söder. Doch wenn sich die Clubs an die Regeln halten, dürfte es angesichts der strengen Regeln eigentlich keine Infektionsfälle geben.

